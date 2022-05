Serie A, cosa cambia da oggi con mascherine e green pass?

L’Inter oggi è di scena a Udine contro l’Udinese di Cioffi con la missione scudetto che continua. Intanto però ci sono delle novità importanti dal ministero della salute che riguardano anche il mondo del calcio, della Serie A e dello sport in generale.

NOVITÀ – Non saranno più necessarie le mascherine per l’ingresso allo stadio. È questa la grande novità che da oggi 1° maggio entra in vigore. Ma non solo. Anche l’esposizione del Green Pass non ci sarà più salvo in alcuni luoghi precisi. Un ritorno alla normalità graduale certo, ma per gli eventi all’aperto non sarà più obbligatorio il dispositivo di sicurezza, ma solo raccomandato. Discorso diverso invece per i palazzetti al chiuso dove resta l’obbligo delle Ffp2 fino al prossimo 15 giugno come cita l’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza.