Dzeko o Lukaku? Dal Sassuolo un indizio per Inter-Milan! − Sky

Antivigilia di Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League. Per Simone Inzaghi solito dubbio offensivo fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. La vittoria col Sassuolo ha lasciato qualche indizio

INDIZIO − In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Matteo Barzaghi ha fatto il punto sui nerazzurri nell’antivigilia dell’euroderby: «Arrivati a questo punto, tutto il gruppo vuole soltanto una cosa a prescindere dal singolo minuto giocato. Dzeko ieri in panchina per 90′ indizio per Inter-Milan. Lukaku sta facendo di tutto per mettere in difficoltà Inzaghi. Col Sassuolo giocata da centravanti di razza e potente. Per lui è una buona notizia, ma anche le sue parole dove dice che prima viene l’Inter. Sette vittorie consecutive, 21 gol fatti e 3 subiti. L’Inter sta vivendo il momento migliore della sua stagione. Clima sereno e tranquillo ad Appiano Gentile».