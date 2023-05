Di Biagio: «Euroderby? L’Inter giochi per vincere e non per gestire»

L’ex nerazzurro Di Biagio ha parlato di Inter-Milan, ritorno di semifinale di Champions League. Si riparte dallo 0-2. Bisogna puntare a vincere e a non a gestire

TUTTO APERTO − Gigi Di Biagio dice la sua sull’Euroderby di ritorno: «Il risultato dell’andata potrebbe fare la differenza anche se non è chiusa, il calcio è strano. L’Inter deve scendere in campo per vincerla e non per gestirla. Il 2-0 è un bel risultato ma non è assolutamente chiusa perché nel calcio non si può stare mai sereni. Leao è il 50% del Milan, valore aggiunto imprescindibile. Grande perdita. 20 anni fa per noi non c’era Bobo Vieri e ha pesato tantissimo. L’Inter nel secondo tempo poteva chiudere la partita, col 3-0 sarebbe stata praticamente chiusa. Sta decisamente meglio».