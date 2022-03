Correa, ipotesi 1′ in Inter-Fiorentina: uno switch in attacco può servire

Correa non gioca titolare da dicembre 2021. Per dare una scossa all’Inter in avanti potrebbe diventare decisiva la qualità e l’imprevedibilità del Tucu

RISPOSTA − Sabato pomeriggio l‘Inter è chiamata ad una risposta contro la Fiorentina. L’1-1 rimediato in extremis a Torino non può far felici allenatori e giocatori nerazzurri, che oggi hanno voluto stemperare la tensione con una grigliata ad Appiano Gentile (vedi articolo). In vista del delicato match contro la Viola, è possibile ipotizzare qualche cambio rispetto all’undici di partenza visto a Torino. Joaquin Correa ha ritrovato maggior minutaggio dopo il lungo stop di dicembre. È arrivata l’ora per rivederlo dal primo minuto?

SWITCH − In attacco, occorre una scossa. Tra la poca incisività di Lautaro Martinez e la mira tutta da rivedere di Edin Dzeko, in casa Inter uno switch potrebbe risultare abbastanza comodo. Correa, da quando è rientrato, ha totalizzato 56 minuti nelle gambe tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Tucu è l’unico giocatore con determinate caratteristiche in avanti. I suoi strappi, le sue progressioni palla al piede sono mancati negli ultimi mesi all’Inter. Contro una difesa forte fisicamente ma non particolarmente celere come quella della Fiorentina, uno come Correa può diventare molto pericoloso. L’ultima gara da titolare dell’argentino è datata sabato 4 dicembre proprio all’Olimpico contro la Roma.