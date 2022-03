FOTO – Ranocchia volta pagina dopo Torino: corsa verso Inter-Fiorentina

Andrea Ranocchia non è sicuramente stato fra i migliori della gara contro il Torino. Ma, come mostrato dalle foto pubblicate oggi sui suoi canali social, ha già voltato pagina. Pronto per Inter-Fiorentina.

IN CORSA – Con la praticamente certa assenza di Stefan de Vrij anche in Inter-Fiorentina, Andrea Ranocchia è tra i candidati a partire da titolare nella sfida di San Siro. Proprio come successo a Torino, dove però non ha garantito una prestazione ad alti livelli, causando anche polemiche a causa del contatto con Belotti in area di rigore. Nonostante ciò, Ranocchia sembra aver già voltato pagina, come mostrano le foto pubblicate oggi.

Concentrato e sorridente, così è apparso il giocatore nell’allenamento odierno. In vista della prossima gara.