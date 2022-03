Mandorlini: «Inter, serve Correa: giocatore fantastico. Prossime gare toste»

Andrea Mandorlini, ex giocatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Tmw radio del momento dell’Inter. Qualche considerazione su Correa e sui prossimi impegni della squadra di Simone Inzaghi

MANCANZE − Mandorlini sul momento dell’Inter e sull’importanza di certi giocatori: «Crisi Inter? Guardando le prestazioni, dico di no. La prossima partita, la sosta e la Juventus saranno importanti. Qualcosa si è inceppato ovviamente se la squadra crea tanto ma porta a casa poco. Antonio Conte? Non è giusto parlare di chi non c’è. È stata importante l’assenza di Joaquin Correa, giocatore fantastico. È mancato un po’ lui. L’Inter ha creato tanto ma non concretizza. Ora arrivano gare importanti e con alta difficoltà, non si può più sbagliare. Marcelo Brozovic? Giocatore che sta facendo benissimo, quando non c’è si sente. Però ripeto l’Inter fa le prestazioni, crea tanto ma non concretizza. Importante recuperare tutti i giocatori e la lucidità. Scudetto? Corsa a tre, ha anche il recupero l’Inter. Andiamo verso il finale di campionato e le prossime tre gare sono molto toste».