Champions League, Lautaro Martinez unico certo: Lukaku insidia − CdS

L’Inter, in attesa di giocare l’ultima di Serie A contro il Torino, si prepara in tutto e per tutto per affrontare il Manchester City in Champions League (vedi articolo). Simone Inzaghi è a un bivio: schierare titolare Edin Dzeko o Romelu Lukaku con Lautaro Martinez? Il punto della situazione fatto dal Corriere dello Sport.

INSIDIA − L’Inter quest’oggi è sul Lago di Como per festeggiare il matrimonio di Lautaro Martinez. In ottica Champions League, in vista della finale contro il Manchester City, è proprio l’argentino l’unico certo della titolarità in attacco. Secondo il punto della situazione fatto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ora è a un bivio (vedi articolo). Il tecnico è chiamato, infatti, a scegliere: schierare titolare Edin Dzeko, con la sua qualità e visione di gioco, o Romelu Lukaku, in ottimo momento di forma fisica e mentale e con uno strapotere fisico che era fin qui troppo mancato ai nerazzurri? L’Unico rischio, secondo il Corriere dello Sport, è però che, puntando su Romelu Lukaku e quindi su un gioco di contropiede, l’Inter possa complicarsi la vita contro la pressione asfissiante di un Manchester City che è di un altro pianeta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno