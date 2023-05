Champions League, finale e qualificazione: i ricavi per l’Inter − TS

L’Inter festeggia il matrimonio di Lautaro Martinez (vedi articolo) certa della qualificazione in Champions League: questi i ricavi economici, come sottolineato da Tuttosport, che vanno a sommarsi a quelli dell’approdo in finale a Istanbul.

RICAVI − L’Inter è oramai certa della qualificazione in Champions League anche per la prossima stagione. Sfumato l’obiettivo scudetto, l’Inter doveva per forza di cose rientrare almeno tra le prime quattro. Come confermato allora anche da Tuttosport, adesso nelle casse dei nerazzurri si fa sentire il peso della competizione europea. Perché l’arrivo fino alla finale ha permesso di guadagnare fino a 100 milioni di euro (che aumenterebbero in caso di vittoria della competizione). Ma a questi si andranno ad aggiungere almeno altri 50 milioni di euro dovuti alla qualificazione alla competizione per la prossima stagione. La somma precisa verrà stabilita dalla posizione in classifica di Serie A dopo l’ultima contro il Torino. Ma una cosa è certa: questi ricavi daranno una grossa mano al club anche in termini di calciomercato. Nessun addio illustre all’orizzonte.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati