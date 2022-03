Brozovic, l’Inter non perde le speranze: cosa filtra in vista della Fiorentina

Brozovic anche oggi non si è allenato con il gruppo. Il centrocampista croato sente ancora dolore al polpaccio. L’Inter però non perde le speranze in vista del match contro la Fiorentina

SPERANZE − La speranza è l’ultima a morire in casa Inter. Soprattutto se il personaggio coinvolto è l’indispensabile Marcelo Brozovic. Anche nella giornata odierna, il registra croato non si è allenato con il gruppo. Ha fatto lavoro personalizzato, visto il problema al polpaccio. Simone Inzaghi però farà di tutto per poter recuperare Brozovic in vista di Inter-Fiorentina. Come riporta Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ritiene decisivo l’allenamento di domani. Se Brozovic si allenerà con la squadra allora potrà essere a disposizione contro la Fiorentina.