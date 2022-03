Anguissa: «Scudetto? Non pensiamo al traguardo. È il miglior approccio»

Andre Zambo Anguissa ha rilasciato un’intervista su Radio Kiss Kiss parlando ovviamente anche della lotta Scudetto con Inter e Milan. Il centrocampista camerunese non si è voluto sbilanciare più di tanto

PARTITA DOPO PARTITA − Le parole di Anguissa sull’avvincente lotta Scudetto con Inter e Milan: «La vittoria contro il Verona è stata la risposta più importante dopo una sconfitta pesante subita col Milan. E’ stato un successo fondamentale per darci ulteriore forza per le ultime 9 gare. Per noi è importante vincere, ma vogliamo pensare ad una gara alla volta e non pensiamo al traguardo dello scudetto. E’ il modo migliore per approcciare a questo finale di stagione».