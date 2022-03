Bucciantini: «Inter, conosci solo ora il peso delle assenze! Tutte le altre…»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato delle assenze in casa Inter. Rispetto alle altre squadre, i nerazzurri stanno avendo questi problemi solamente adesso

ASSENZE − Bucciantini sulla mancanza di Brozovic all’Inter: «Non c’è un vice Marcelo Brozovic. Poteva esserlo Edin Dzeko in un certo senso. Però Col Torino, non ci si è arrivati bene, Bremer non ti fa pensare. Tutte le altre squadre hanno avuto delle assenze durante la stagione, l’Inter meno se non solo adesso a fine marzo. Il fatto che l’Inter abbia avuto sempre i suoi giocatori migliori non gli ha fatto quasi mai conoscere la sensazione e il peso della loro indispensabilità e replicabilità».