Barella, che rischio! Se ammonito salta Firenza o Juventus. Gestione Inzaghi – TS

Barella è l’unico giocatore dell’Inter in diffida e dunque in caso di cartellino giallo domani sera contro il Napoli in finale di Supercoppa Italiana, rischia di saltare la sfida contro la Fiorentina. Il problema resta anche nella partita successiva, perché potrebbe saltare la Juventus. Come riportato da Tuttosport, una situazione delicata per Inzaghi da gestire nel migliore dei modi.

GESTIONE – Nicolò Barella è ammonito e, in caso di cartellino giallo, rischierebbe di saltare la partita contro la Fiorentina, quando non ci sarà neanche Hakan Calhanoglu. Anche per questo il tecnico venerdì sera lo ha tolto dopo 20 minuti della ripresa, per preservarlo fisicamente per la finale, ma anche con vista sulla Fiorentina. Il problema è che Barella, dovesse salvarsi domani, sarebbe comunque sempre a rischio squalifica per una partita dal peso specifico ancora più importante, quella contro i bianconeri fra due settimane. Ma piuttosto che rinunciare al giocatore, così come già successo contro la Lazio, da bordo campo urlerà a squarciagola al suo centrocampista di stare attento ed evitare contatti pericolosi. Il problema, però, stando al ruolino di marcia nella categoria sanzioni disciplinari di Barella, non sta tanto nei falli, quanto nelle lamentele.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini