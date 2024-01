Calhanoglu non preoccupa Inzaghi: la situazione prima di Napoli-Inter – TS

Calhanoglu nel corso della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Lazio ha chiesto il cambio nei minuti finali per un colpo ricevuto, ma come rassicurato anche da Tuttosport, la situazione non preoccupa Simone Inzaghi.

PRIMA DELLA FINALE – Hakan Calhanoglu ha chiesto il cambio qualche minuto più tardi dopo aver preso un colpo in occasione del suo fallo su Isaksen che gli è costato il giallo. Nessun allarme però, una semplice contusione già smaltita, tant’è che ieri pomeriggio Calhanoglu ha svolto regolarmente con i compagni il lavoro di scarico. Essendo squalificato domenica 28 gennaio a Firenze, la sua presenza col Napoli non è in discussione. Il turco con il gol contro i biancocelesti è salito a 11 totali in stagione, eguagliando così il suo primato personale in Italia stabilito nell’annata 2019-20 col Milan.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini