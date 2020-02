Antonello: “Inter-eSports dimostra crescita club. Brand, passo importante”

Condividi questo articolo

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, ha commentato l’ingresso del club nerazzurro nel mondo eSports, reso noto tramite un comunicato e un video promozionale con Alessandro Bastoni. Ecco le sue parole sul sito ufficiale della società

PASSO IMPORTANTE – L’Inter entra nel mondo eSports (vedi qui). A commentare la notizia è Alessandro Antonello, CEO Corporate del club. Ecco le sue parole: “L’ingresso nel mondo degli eSports rappresenta un passo importante nello sviluppo del brand Inter. La creazione di un team di eSports è la testimonianza di quanto il nostro Club lavori costantemente per essere sempre più presente e competitivo in tutti gli ambiti, con un’attenzione particolare verso le nuove generazioni e i loro interessi. Gli eSports sono un fenomeno costantemente in crescita, che conta 1.200.000 fan solo sul territorio italiano. Siamo molto contenti di intraprendere questa nuova avventura con al nostro fianco una realtà importante come QLASH, azienda leader nel settore”.

Fonte: Inter.it.