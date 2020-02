Mourinho: “Eriksen? Lo abbiamo perso ma in modo intelligente. La cifra…”

Mourinho ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Sky Sports”. Il tecnico del Tottenham torna a parlare della cessione di Eriksen all’Inter, ringraziando in un certo modo il presidente Levy. Di seguito le sue dichiarazioni

CESSIONE INTELLIGENTE – José Mourinho torna a parlare di Christian Eriksen e della sua cessione all’Inter: «Tenere i giocatori più forti che hai è più importante che comprarne di nuovi. Secondo me dobbiamo andare in questa direzione. Abbiamo perso Eriksen ma, grazie al presidente Daniel Levy, lo abbiamo fatto in modo intelligente, cedendolo per una somma importante che abbiamo potuto investire su giovani come Steven Bergwijn e Giovani Lo Celso. Spero che succederà lo stesso in futuro. E’ vero, tutti noi allenatori tendiamo a desiderare giocatori più forti e una rosa più lunga. Ma questa è un po’ la nostra natura».