Nota tattica di Sassuolo-Inter: Asllani non perde la bussola

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Sassuolo-Inter parliamo della prestazione di Asllani.



PRESENTE NELLA PARTITA – Sassuolo-Inter non è stata una partita facile. I nerazzurri sono partiti male, andando sotto nel risultato. E nel secondo tempo i cambi di Inzaghi hanno fatto perdere i consueti riferimenti. Tuttavia, pur con queste difficoltà, Asllani è riuscito a tenere la rotta. Risultando uno dei più continui in campo.

REGIA CON GUIZZI – Questa è la grafica dei tocchi dell’albanese presa da Whoscored:

Asllani ha giocato da regista al posto di Calhanoglu, e si è dovuto occupare della prima impostazione. In 74 minuti ha messo insieme 82 tocchi, con 80 passaggi, quarto della squadra (superato dai difensori), realizzati al 95%. Dei suoi 76 passaggi realizzati 44 sono stati completati in avanti, a conferma del suo costante tentativo di portare il pallone ai giocatori più offensivi. E anche di un’interpretazione generale diversa da quella vista nelle ultime partite, con Calhanoglu che spesso scendeva a comporre una linea a quattro giocando la palla in orizzontale. All’attivo del classe 2002 anche 8 lanci lunghi, tutti riusciti. E con 2 occasioni da gol e 2 passaggi chiave risulta il migliore per creazione offensiva. In più risulta quinto per km percorsi, unico in classifica a non aver giocato tutta la partita, e secondo per recuperi con 5. Una prestazione che fa pensare che avrebbe meritato della fiducia in più visto il rendimento dei compagni. Tipo anche di battere corner e punizioni nella partita.