Cagliari-Lecce, per Oristanio recupero parziale: le formazioni ufficiali

Oristanio, in prestito dall’Inter, era uno dei dubbi per Cagliari-Lecce ma la sua convocazione faceva capire come il recupero fosse definito. Nelle formazioni ufficiali, però, l’attaccante figura in panchina.

DI RIENTRO – Una contusione all’anca sinistra aveva frenato Gaetano Oristanio durante la sconfitta per 3-0 del Cagliari lunedì col Genoa. L’attaccante, partito titolare, aveva poi lasciato il posto a Gianluca Lapadula nel corso dell’intervallo. Rimasto a riposo alla ripresa degli allenamenti, è stato poi convocato ieri da Claudio Ranieri per Cagliari-Lecce, che prenderà il via alle 12.30. Ma nelle formazioni ufficiali, appena uscite, il nome di Oristanio non c’è: è in panchina. Al suo posto, col rientro di Zito Luvumbo che parte largo a sinistra, ci sono Nahitan Nandez a destra e Gianluca Gaetano (oggi compleanno) come trequartista. Con Gianluca Lapadula preferito a Eldor Shomurodov come punta centrale.

CAGLIARI-LECCE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Makoumbou, Deiola; Nandez, Gaetano, Luvumbo; Lapadula.

In panchina: Radunovic, Aresti, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Wieteska, Sulemana, Pavoletti, Petagna, Obert, Kingstone, Azzi, Shomurodov, Di Pardo.

Allenatore: Claudio Ranieri.

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Oudin, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli.

In panchina: Brancolini, Samooja, Borbei, Almqvist, Rafia, Sansone, Venuti, J. Gonzalez, Berisha, Pierotti, Touba.

Allenatore: Luca Gotti.