Sommer in albergo dopo l’infortunio. E un precedente preoccupa

Le condizioni di Sommer tengono in apprensione l’Inter, visto l’infortunio di stasera in Danimarca-Svizzera. Da Copenaghen arrivano aggiornamenti sullo stato di salute del portiere.

RISCHIO GUAIO – Per Yann Sommer si attendono novità nella mattinata di domani, dopo l’infortunio che lo ha costretto al cambio al 37′ di Danimarca-Svizzera. Si parla di sospetta distorsione alla caviglia destra, eredità di un contrasto con Jannik Vestergaard. La TV svizzera in lingua italiana RSI fa sapere che Sommer ha subito lasciato il Parken di Copenaghen, teatro dell’inutile amichevole finita 0-0, ed è tornato in albergo dove lo staff medico ha iniziato le cure. La caviglia si è subito gonfiata e molto, il giocatore ha sentito dolore pur uscendo dal campo (sostituito da Yvon Mvogo) sulle sue gambe. Per l’Inter ci sono nove giorni da qui alla partita contro l’Empoli per sperare di riavere Sommer, senza dover ricorrere al suo vice Emil Audero. Ma c’è un precedente che fa paura. Nell’ottobre 2022 si fece male all’altra caviglia, la sinistra, con una rottura dei legamenti. Saltò le ultime cinque partite col Borussia Monchengladbach prima della sosta, tornando in campo con la Svizzera ai Mondiali. Uno stop di un mese: l’Inter spera che per Sommer non ci sia da attendere così tanto.