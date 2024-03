Buchanan festeggia: Canada in Copa América! Avvia un gol

Per Buchanan la sosta è felice: il Canada stacca il pass per l’accesso alla prossima Copa América, in programma a giugno negli Stati Uniti. L’esterno dell’Inter è protagonista nel 2-0 contro Trinidad e Tobago.

SUCCESSO – Quella di Tajon Buchanan era la partita principale per i giocatori dell’Inter convocati in nazionale. E per lui è felice: vittoria per 2-0 su Trinidad e Tobago per la qualificazione del Canada alla prossima Copa América. Nel primo tempo proprio Buchanan viene ammonito, al 42′, per una presunta manata (molto leggera, nel caso) a un avversario. Quando il cronometro segnala il 61′ è l’esterno dell’Inter ad avviare l’1-0, con una discesa sulla destra per accentrarsi e tocco verso Ike Ugbo il cui assist per Cyle Larin vale la conclusione vincente. Nel primo dei sei minuti di recupero Jonathan David serve Jacob Shaffleburg che raddoppia. Canada che si inserisce nel Gruppo A della Copa América, con Argentina, Cile e Perù. Buchanan è uscito all’80, rimpiazzato da Mathieu Choiniere.