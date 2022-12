Juranovic: «Modric, Brozovic, Kovacic? Con loro palla al sicuro, i migliori!»

Josip Juranovic, esterno della Croazia, non ha dubbi sul centrocampo formato da Modric, Brozovic e Kovacic. La ritiene la miglior linea mediana di sempre della nazionale. Le sue parole in conferenza stampa

SUPER CENTROCAMPO − Juranovic nutre una certa sicurezza sul centrocampo della Croazia composto da Modric, Brozovic e Kovacic: «Luka, Marcelo e Mateo è il miglior centrocampo croato, non so quando accadrà di nuovo. Passare la palla a loro è più sicuro che mettere i soldi in banca. È più facile quando giochi con loro, ho la fortuna di condividere uno spogliatoio con giocatori del genere e acquistare grande conoscenza, sono molto felice di esserci. Vogliamo rendere felice la nostra gente, tornare a casa orgogliosi e a testa alta. Anche gli argentini lo vogliono, e noi siamo un paese così piccolo ma con un grande cuore».