Zanetti: «Mi sarebbe piaciuto Argentina-Brasile! Croazia grande squadra»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha speso qualche parola sul Mondiale in Qatar con la sua Argentina impegnata in semifinale con la Croazia. Qualche rammarico anche per il Brasile. Le sue parole su Espn

SEMIFINALE − Dopo le parole su Lautaro Martinez (vedi articolo), Javier Zanetti ha espresso il suo rammarico per l’eliminazione del Brasile: «Argentina-Brasile? Mi sarebbe piaciuto perché è una partita molto sentita da entrambi i Paesi. È una classica sudamericana e per due squadre sudamericane arrivare in semifinale sarebbe stato molto bello per la Conmebol. Croazia? Partita complicata perché è una grande squadra. Non sarà facile, ma conoscendo la qualità dei giocatori argentini, sono sicuro che faranno una grande partita».