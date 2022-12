Cauet: «L’Inter ha la possibilità di cambiare le sorti del Campionato»

Benoit Cauet è intervenuto a Radio Sportiva per parlare delle sorti di questo Campionato di Serie A, secondo lui ancora non chiuso definitivamente.

SORTI – Secondo Benoit Cauet non è ancora finita in Serie A: «Bisogna rendere omaggio a ciò che ha fatto il Napoli. Finora ha fatto un cammino straordinario. I giocatori e l’allenatore hanno regalato un gioco spettacolare. Ora inizierà la seconda parte di questo Campionato. L’unica cosa di cui siamo sicuri è che sono tutti in corsa, nonostante il vantaggio del Napoli. Io credo che tutte le squadre dietro hanno la possibilità di fare meglio di quanto fatto finora. Secondo me anche l’Inter ha le possibilità, già dalla prima gara di rimescolare le sorti di questo campionato». L’ex giocatore dell’Inter crede ancora nei nerazzurri per le sorti di questo Scudetto.