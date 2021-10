Perù-Cile 2-0, piove sul bagnato per la Roja: Sanchez in campo 90′

Sanchez in campo per novanta minuti in Perù-Cile 2-0, gara valida per le qualificazioni al Mondiale. Terza sconfitta nelle ultime cinque partite, per la nazionale allenata da Martín Lasarte.

SEMPRE PEGGIO – Non riesce a rialzare la testa il Cile di Alexis Sanchez, fermato 2-0 fuori casa dal Perù. Quinto risultato negativo per la squadra allenata da Martín Lasarte, che lascia in campo Alexis Sanchez per novanta minuti. Non c’è Arturo Vidal, squalificato in questa partita. Al 36′ sblocca il risultato Christian Cueva che insacca a porta completamente vuota dopo un tiro rimpallato contro un difensore, mentre nel secondo tempo chiude i conti Sergio Pena al 64′.