Inter, vero tour de force alla ripresa: Juventus, Milan e Champions League – CdS

L’Inter alla ripresa del campionato dovrà fare i conti con un vero e proprio tour de force tra Lazio, Juventus, Milan e il doppio impegno in Champions League.

ALLA RIPRESA – L’Inter alla ripresa del campionato è attesa a un vero e proprio tour de force: oltre alla sfida contro la Lazio, in campionato, i nerazzurri sfideranno pure Juventus e Milan, giusto prima del terzo stop. Significa che saranno in palio punti pesanti in vista di una lotta scudetto che, evidentemente, non potrà risolversi già nelle prossime settimane, ma che comunque potrebbe prendere un indirizzo più definito. Tra Juve e Milan ci saranno le gare con Empoli e Udinese: sulla carta più agevoli, ma nelle quali non sarà possibile lasciare punti per strada. Senza dimenticare il doppio impegno in UEFA Champions League contro lo Sheriff, che avrebbe dovuto essere solo una comparsa nel girone. Invece, i moldavi hanno primo battuto lo Shakthar e poi pure il Real Madrid in casa sua. Ora sono primi nel gruppo, e la squadra allenata da Simone Inzaghi con un solo punto in classifica è costretta a vincere.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno