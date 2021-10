Inter in nazionale: dopo la notte sudamericana oggi in 6 in contemporanea

Stanotte hanno giocato Correa, Sanchez e Vecino in Sud America, ma ora i giocatori dell’Inter tornano in campo a orari più “normali” per i canoni italiani. Saranno in sei a essere impegnati stasera, tutti in contemporeanea. Qui l’elenco completo.



INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Cipro-Croazia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Larnaca, Cipro

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Norvegia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Istanbul, Turchia

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Lettonia-Olanda (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo G) ore 20.45 a Riga, Lettonia

MILAN SKRINIAR – Russia-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo H) ore 20.45 a Kazan, Russia