Inter in nazionale: tre differenze da settembre. Gli orari delle partite dei 15

Saranno quindici i giocatori dell’Inter impegnati in nazionale in questa sosta di ottobre. Tre differenze da settembre: non c’è Sensi con l’Italia, torna Sanchez nel Cile e Dimarco riceve la prima chiamata degli Azzurri. Ecco l’elenco completo con gli orari (quelli italiani per le gare sudamericane).

INTER IN NAZIONALE – PARTITE OTTOBRE 2021

NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Italia-Spagna (UEFA Nations League – semifinali) mercoledì 6 ottobre ore 20.45 a Milano, Italia; partita da definire (UEFA Nations League) domenica 10 ottobre ore 15 a Torino, Italia (in caso di finale 3°/4° posto) oppure ore 20.45 a Milano, Italia (in caso di finale 1°/2° posto)

MARCELO BROZOVIC, IVAN PERISIC – Cipro-Croazia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo H) venerdì 8 ottobre ore 20.45 a Larnaca, Cipro; Croazia-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo H) lunedì 11 ottobre ore 20.45 a Osijek, Croazia

HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Norvegia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo G) venerdì 8 ottobre ore 20.45 a Istanbul, Turchia; Lettonia-Turchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo G) lunedì 11 ottobre ore 20.45 a Riga, Lettonia

JOAQUIN CORREA, LAUTARO MARTINEZ – Paraguay-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2022 – 11ª giornata CONMEBOL) venerdì 8 ottobre ore 01.00 ad Asuncion, Paraguay; Argentina-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 5ª giornata CONMEBOL) lunedì 11 ottobre ore 01.30 a Buenos Aires, Argentina; Argentina-Perù (Qualificazioni Mondiali 2022 – 12ª giornata CONMEBOL) venerdì 12 ottobre ore 01.30 a Buenos Aires, Argentina

STEFAN DE VRIJ, DENZEL DUMFRIES – Lettonia-Olanda (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo G) venerdì 8 ottobre ore 20.45 a Riga, Lettonia; Olanda-Gibilterra (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo G) lunedì 11 ottobre ore 20.45 a Rotterdam, Olanda

EDIN DZEKO – Kazakistan-Bosnia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo D) sabato 9 ottobre ore 15 a Nur Sultan, Kazakistan; Ucraina-Bosnia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo D) martedì 12 ottobre ore 20.45 a Lviv, Ucraina

ALEXIS SANCHEZ, ARTURO VIDAL – Perù-Cile (Qualificazioni Mondiali 2022 – 11ª giornata CONMEBOL) venerdì 8 ottobre ore 03.00 a Lima, Perù; Cile-Paraguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 5ª giornata CONMEBOL) lunedì 11 ottobre ore 02.00 a Santiago, Cile; Cile-Venezuela (Qualificazioni Mondiali 2022 – 12ª giornata CONMEBOL) venerdì 15 ottobre ore 02.00 a Santiago, Cile

MILAN SKRINIAR – Russia-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 7ª giornata Gruppo H) venerdì 8 ottobre ore 20.45 a Kazan, Russia; Croazia-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 8ª giornata Gruppo H) lunedì 11 ottobre ore 20.45 a Osijek, Croazia

MATIAS VECINO – Uruguay-Colombia (Qualificazioni Mondiali 2022 – 11ª giornata CONMEBOL) venerdì 8 ottobre ore 01.00 a Montevideo, Uruguay; Argentina-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 5ª giornata CONMEBOL) lunedì 11 ottobre ore 01.30 a Buenos Aires, Argentina; Brasile-Uruguay (Qualificazioni Mondiali 2022 – 12ª giornata CONMEBOL) venerdì 15 ottobre ore 02.30 a Manaus, Brasile

Ogni giorno su Inter-News.it troverete tutte le informazioni sugli appuntamenti legati ai giocatori dell’Inter convocati in nazionale.