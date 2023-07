L’Italia Under 19 è campione d’Europa! Battuto il Portogallo

Italia Under 19 campione d’Europa: Portogallo battuto 0-1. Accade tutto nel primo tempo col gol di Kayode. In campo anche Esposito

CAMPIONI − L’Italia Under 19 si gioca a Malta la finalissima dell’Europeo di categoria contro il Portogallo. Nella fase a gironi, non ci fu partita con la Nazionale di Bollini demolita 5-1. Ma stasera è tutt’altra Italia. Dal primo minuto anche il giovane dell’Inter Francesco Pio Esposito. Stagione infinita per il terzo dei fratelli Esposito, che dopo aver finito il campionato con la Primavera di Chivu, prima ha volato in Argentina con l’Under 20 e ora a Malta con l’Under 19. Gli azzurrini iniziano bene la partita, molto in palla con il talento di Hasa e Vignato. Proprio dal cross di Hasa al 19′ arriva il colpo di testa di Kayode per l’1-0. L’Italia gioca meglio e alla mezz’ora sfiora il raddoppio con Vignato. Nella ripresa, il Portogallo attacca con più uomini, ma la difesa guidata dai Dellavalle è arcigna e ben organizzata. Novanta minuti in campo per l’interista Esposito. Mastrantonio bravo a neutralizzare Hugo Felix, fratello di Joao, e Gustavo Sa. Il match termina dopo 5′ di recupero: l’Italia Under 19 è campione d’Europa. L’ultima volta nel 2003.