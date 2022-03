Italia-Macedonia, Mancini si affida a Barella. Bastoni in ballottaggio – Sky

Italia-Macedonia è in programma domani sera alle 20:45. Nella sfida valida per le qualificazioni a Qatar 2022 il CT Mancini si affiderà a Barella dal 1′. Bastoni in ballottaggio per un posto in difesa. Le ultime da Sky Sport

LE SCELTE – Italia-Macedonia andrà in scena domani sera alle 20:45. Gli azzurri di Mancini non possono fallire l’appuntamento del “Barbera” in cui passano le speranze di qualificazione a Qatar 2022. Gli azzurri scenderanno in campo con un 4-3-3 con Donnarumma fra i pali, difesa formata da Florenzi ed Emerson sugli esterni con Bastoni, Mancini ed Acerbi che si giocano due posti. A centrocampo Mancini non rinuncia a Barella dal 1′, con Jorginho e Verratti a completare il reparto. In attacco pronti Immobile, Insigne e Berardi.