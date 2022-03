Inter, dopo Brozovic la dirigenza al lavoro su altri rinnovi: la strategia – Sky

L’Inter ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Brozovic. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi per Sky Sport, la dirigenza nerazzurra, adesso, lavorerà su altri prolungamenti di contratto

RINNOVI – L’Inter, nonostante il momento difficile in campionato, continua a pianificare il suo futuro. Il rinnovo di Marcelo Brozovic fino al 2026 è solo l’ultimo di una serie di rinnovi per giocatori chiave in ogni reparto (Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, ndr). Matteo Barzaghi, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime novità sulle mosse future della dirigenza nerazzurra: «I prossimi rinnovi? Per importanza il prossimo sarà Skriniar, la volontà è quella di blindarlo. Poi ci sono Handanovic e Perisic, che hanno il contratto in scadenza a giugno. Sul portiere ci sono buone sensazioni, sul croato è tutto aperto: andranno avanti i contatti nelle prossime settimane. Per de Vrij è tutto aperto: se arrivasse un’offerta in estate potrebbe partire, altrimenti il club nerazzurro proporrà di andare avanti insieme».