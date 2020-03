Italia Femminile OK in Algarve Cup all’ultimo: Tarenzi...

Italia Femminile OK in Algarve Cup all’ultimo: Tarenzi dell’Inter in panchina

L’Italia Femminile ha giocato regolarmente e vinto in Algarve Cup. Le azzurre, con la calciatrice dell’Inter Tarenzi in panchina, hanno battuto per 1-2 i padroni di casa del Portogallo ribaltando la situazione allo scadere.

VITTORIA ALL’ULTIMO – L’Italia Femminile vince 1-2 nella prima partita dell’Algarve Cup, contro i padroni di casa del Portogallo. Le azzurre vanno sotto al 34′, con un autogol di Laura Giuliani, ma riescono a ribaltare la situazione quasi allo scadere. Elena Linari pareggia al 78′, mentre un calcio di rigore trasformato da Cristiana Girelli vale vittoria e qualificazione al 95′. L’Italia Femminile tornerà in campo sabato contro la Nuova Zelanda, che ha battuto con lo stesso risultato il Belgio, per la semifinale. Stefania Tarenzi, unica calciatrice dell’Inter Femminile convocata da Milena Bertolini, ha visto la partita dalla panchina senza subentrare.