Icardi, solo 15′ in Lione-PSG 1-5 di Coppa: Inter “spettatrice” interessata

Icardi ha giocato solo il quarto d’ora finale di Lione-PSG 1-5, semifinale di Coppa di Francia. L’ex Inter è partito ancora dalla panchina a vantaggio di Cavani

ALTRA PANCHINA – Mauro Icardi è partito nuovamente dalla panchina nel PSG. Il tecnico Thomas Tuchel ha preferito Edinson Cavani all’argentino in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. I parigini hanno battuto il Lione in semifinale di Coppa di Lega. Tripletta di Kylian Mbappe, calcio di rigore trasformato da Neymar e rete di Pablo Sarabia. L’ex attaccante nerazzurro è entrato in campo al 76′ al posto di Cavani ma non è riuscito a unirsi alla festa parigina. Di certo, rispetto alla prima parte di stagione nella quale era spesso e volentieri titolare, Icardi sta perdendo posizioni nelle gerarchie di Tuchel. La società nerazzurra, ovviamente, rimane spettatrice interessata per la cessione a fine stagione.