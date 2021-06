Eriksen, il CdA della Danimarca: «Nostro ringraziamento ai medici»

Con un comunicato ufficiale apparso sul sito della federazione, il Consiglio d’Amministrazione della Danimarca ha voluto ringraziare tutto il personale medico e non solo per la gestione della situazione legata a Christian Eriksen.

RINGRAZIAMENTI – Con questo comunicato il Consiglio d’Amministrazione della nazionale della Danimarca ha voluto ringraziare tutti – specialmente i medici – per la gestione della situazione legata a Christian Eriksen: «Mandiamo i nostri migliori pensieri a Christian Eriksen e alla sua famiglia e allo stesso tempo ringraziamo i giocatori, gli allenatori, la squadra e lo staff medico per come è stata gestita la difficile situazione in questi giorni. Ringraziamo anche tutti i tifosi per il supporto che hanno dato e stanno dando al giocatore. Abbiamo trattenuto il fiato sabato, quando Christian è caduto a terra prima dell’intervallo, così come ora siamo sollevati che sia rapidamente migliorato e in condizioni stabili. Ringraziamo nuovamente il medico della nazionale e tutto il personale sanitario per il loro rapido e decisivo intervento».