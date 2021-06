Skriniar, gol da attaccante vero: Slovacchia di nuovo in vantaggio

Si sta giocando in questi minuti Slovacchia-Polonia, sfida del Gruppo E di Euro 2020. Sul punteggio di 1-1, Milan Skriniar – difensore slovacco dell’Inter – ha segnato un gol da attaccante vero per il vantaggio dei suoi.

GOLEADOR – Torna in vantaggio la Slovacchia grazie a Milan Skriniar, che al 70′ della sfida contro la Polonia ha controllato in area un pallone deviato da calcio d’angolo e ha lasciato partire un tiro potentissimo da attaccante vero che non ha lasciato scampo a Szceszny. È il secondo vantaggio per gli slovacchi, che dopo lo 0-1 si erano fatti rimontare 1-1 a inizio secondo tempo con la rete di Karol Linetty.