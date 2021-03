Danimarca a valanga sull’Austria: Skov Olsen sugli scudi, 90′ per Eriksen

La Danimarca ha battuto 0-4 l’Austria dilagando solo nella ripresa. Tanta serie A nel tabellino dei marcatori: doppietta per Andreas Skov Olsen del Bologna, prossimo avversario dell’Inter in campionato. Eriksen in campo tutta la partita

TRAVOLGENTI – La Danimarca di Christian Eriksen ha travolto 0-4 l’Austria, a domicilio, nel match di qualificazione ai Mondiali 2022. Quattro reti tutte nel secondo tempo per la nazionale danese. Sugli scudi Andreas Skov Olsen, calciatore del Bologna e prossimo avversario dell’Inter, autore di una doppietta (58′ e 74′). Di Joakim Maehle e Pierre-Emile Højbjerg le altre due reti che hanno fissato il risultato sullo 0-4. Eriksen è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, ma non è riuscito ad entrare nel tabellino dei marcatori.