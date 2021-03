Lituania-Italia 0-2: Sensi decisivo, Bastoni esce dolorante. Marchio Inter

Lituania-Italia viene decisa dalle reti di Stefano Sensi e Ciro Immobile. Tantissima Inter nello sviluppo della partita. Nicolò Barella si è procurato il rigore dello 0-2 nel finale. Unico neo: l’uscita anticipata di Alessandro Bastoni per un colpo alla schiena

ITALINTER – Lituania-Italia è terminata 0-2 in favore degli azzurri di Roberto Mancini. Una gara spinosa, sbloccata soltanto al 47′ del secondo tempo da un sinistro di Stefano Sensi, subentrato nella ripresa (QUI il video). Il centrocampista nerazzurro è risultato tra i migliori in campo della sfida, confermando l’ottimo rendimento con la maglia azzurra. Buona prestazione anche per Alessandro Bastoni, in grande spolvero nei primi quarantacinque minuti. Il classe ’99 è stato però costretto ad abbandonare il terreno di gioco all’89’, dopo un brutto colpo alla schiena. Le sue condizioni saranno chiarite nelle prossime ore, ma l’infortunio non sembra preoccupante. Nel finale, Mancini concede mezz’ora di gioco anche a Nicolò Barella, che si guadagna il calcio di rigore poi trasformato da Ciro Immobile per lo 0-2.