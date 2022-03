Correa verso titolarità in Argentina-Venezuela. Minuti importanti per l’Inter?

L’Inter in questa sosta delle nazionali lavora ad Appiano Gentile per preparare la partita contro la Juventus del 3 aprile. Tre nerazzurri, Barella, Bastoni e Calhanoglu, sono ufficialmente fuori dal mondiale in Qatar2022. Questa sera scende in campo l’Argentina con Joaquin Correa che va verso la titolarità.

MAGLIA – L’Inter attende il rientro di tutti i nazionali prestati in queste due settimane e ad Appiano Gentile intanto si prepara la sfida alla Juventus del 3 aprile. Un nerazzurro questa sera dovrebbe essere titolare con la sua Argentina nel match valido per le qualificazioni mondiali a Qatar2022 contro il Venezuela. .Correa, vista anche l’assenza di Lautaro Martinez per Covid-19, dovrebbe giocare dal primo minuto al fianco di Leo Messi e Nico Gonzalez. Il ct Scaloni potrebbe dargli una chance da titolare con Correa che potrebbe ritrovare fiducia e sprint per la parte finale di stagione con l’Inter. Inzaghi ha bisogno delle sue caratteristiche e del suo contributo per variare l’attacco e rendere la sua squadra imprevedibile. Con Dzeko e Lautaro Martinez infatti le difese avversarie leggono bene i movimenti mentre con il Tucu le chance di diventare più dinamici aumenterebbero.