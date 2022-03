Bremer-Inter, anche la Juventus in corsa? Tre opzioni per i bianconeri

Gleison Bremer, difensore del Torino obiettivo di mercato dell’Inter, sarebbe tra le opzioni della Juventus per rinforzare la propria difesa.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sport, la Juventus è alla ricerca di un rinforzo per la difesa. Il grande obiettivo è Antonio Rudiger, difensore tedesco in scadenza di contratto con il Chelsea. Per questo giocatore però dovrà battere dei top club europei importanti, soprattutto Real Madrid o PSG. Per questo motivo il club bianconero sta considerando anche altre opzioni. Si tratta di Gleison Bremer, centrale del Torino accostato all’Inter (vedi articolo), e Kalidou Koulibaly, 30enne del Napoli.

Fonte: Sport.es