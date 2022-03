Bastoni, a tre o a quattro in difesa fa poca differenza. Inzaghi avrà notato?

L’Inter prepara ad Appiano Gentile la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile all’Allianz Stadium. Uno dei protagonisti sarà Alessandro Bastoni con il centrale nerazzurro che ieri, nella disfatta mondiale dell’Italia, si è messo di nuovo in luce.

CAPACITA’ – L’Inter ha in caso un gioiellino e se lo deve tenere ben stretto. Alessandro Bastoni ieri con l’Italia è stato uno dei più positivi, non solo dal punto di vista della costruzione che noi interisti conosciamo bene, ma anche dal punto di vista difensivo (vedi articolo). Sempre concentrato e sul pezzo, Bastoni si è destreggiato molto bene anche nella difesa a 4. Dunque non solo capacità di sganciarsi da braccetto di sinistra della difesa dell’Inter di Conte prima e Inzaghi poi, ma anche capacità di muoversi con un solo altro compagno di reparto. Questo può essere un fattore per l’Inter in caso necessità, soprattutto per il futuro. Inzaghi avrà preso nota?