Inter, le Nazionali rischiano di avere un contraccolpo negativo

CONTRACCOLPO – L’Inter prepara la sfida del 3 aprile contro la Juventus all’Allianz Stradium. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere aperto il sogno scudetto. Inzaghi allena un gruppo ristretto ad Appiano Gentile e i vari calciatori delle nazionali potrebbero tornare in maglia nerazzurra con un contraccolpo psicologico non indifferente. Calhanoglu, Barella e Bastoni hanno fallito l’approdo a Qatar2022, un risultato che potrebbe essere simile per il Cile di Sanchez e Vidal. I due cileni hanno perso 4-0 contro il Brasile nella notte (vedi articolo) e ora le speranze di volare in Qatar sono sempre più residue. Inzaghi dunque potrebbe avere, al rientro, dei giocatori delusi per i vari fallimenti. Una cosa che non farebbe bene all’Inter soprattutto con i vari media che attaccherebbero ulteriormente dei giocatori già abbattuti. Riuscirà Inzaghi a resettare la testa dei suoi?