Bastoni supera il test, uno dei pochi positivi in Italia-Macedonia del Nord

Bastoni è stato uno dei pochi a salvarsi nella sconfitta dell’Italia con la Macedonia del Nord. Il difensore ha mostrato personalità.

UNO DEI POCHI A SALVARSI – Italia-Macedonia del Nord significava tanto per Bastoni. Il difensore dell’Inter si è trovato catapultato titolare in una partita decisiva dopo aver passato due anni a giocare a spizzichi e bocconi in una linea difensiva inedita. Un compito non semplice, ma alla fine proprio il numero 95 nerazzurro è stato uno dei pochi a fornire una prestazione positiva.

GARA DI QUALITÀ E PERSONALITÀ – Bastoni ha giocato titolare come centrale di sinistra della linea a quattro, in una linea con Emerson terzino, Mancini come centrale di destra e Florenzi esterno. Questa è mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Il difensore si è preso responsabilità, andando oltre i “limiti” del ruolo di difensore centrale. Ha portato palla, cercato spazi, cercato di dare opzioni a una squadra un po’ bloccata. Ha dimostrato personalità, carattere. I tocchi sono 69, quarto dato dell’Italia. E tra questi c’è un tiro, forse il migliore degli azzurri. Guardiamo anche la sua heatmap sempre da Whoscored:

Bastoni ha portato anche nell’Italia le sue doti. Pur giocando da centrale ha saputo muoversi in avanti, leggere gli spazi, proporsi fino all’area avversaria. Una buona prestazione, con anche 3 contrasti e 2 passaggi intercettati. Un punto di partenza, per lui e per l’Italia.