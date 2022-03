Scamacca obiettivo dell’Inter ma occhio al Napoli: offerta in un caso – TS

Gianluca Scamacca è l’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter. I nerazzurri si sono mossi da tempo sull’attaccante del Sassuolo ma occhio all’inserimento del Napoli: gli azzurri potrebbero avanzare un’offerta in caso di addio di Osimhen

DUELLO – Gianluca Scamacca sarà uno dei pezzi pregiati destinati ad infiammare il mercato estivo in Italia. L’attaccante del Sassuolo è, da tempo, obiettivo numero uno dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo. I rapporti con il club neroverde sono ottimi e, assieme a Scamacca, a Milano potrebbe approdare anche Frattesi. Sull’attaccante ex Roma, però, c’è da registrare l’interesse di un altro club di Serie A: il Napoli. Secondo Tuttosport, gli azzurri potrebbero salutare Osimhen in estate, tentato dalle offerte in arrivo dalla Premier League, in particolar modo dal Manchester United. Se il Napoli dovesse cedere l’attaccante nigeriano, sarebbe pronto l’affondo per il calciatore del Sassuolo, considerato l’erede ideale di Osimhen.

Fonte: Tuttosport – Raffaele Auriemma