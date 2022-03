FOTO – Vidal dopo la sconfitta: «Cile, vietato arrendersi! Lottiamo ancora»

Vidal dopo la sconfitta per 4-0 contro il Brasile non si perde d’animo e spera ancora in una qualificazione, così come ribadito in un’intervista dopo la partita (vedi QUI). Il centrocampista non vuole arrendersi, e lo ribadisce anche sui social.

DOPO LA SCONFITTA – Vidal anche sui social ribadisce la voglia di continuare a lottare finché c’è speranza. Il centrocampista dell’Inter non si perde d’animo e spera ancora in una qualificazione del Cile al Mondiale: «Cile, vietato arrendersi! Si può ancora continuare a lottare».

Di seguito il post pubblicato da Vidal sui social dopo la sconfitta.