Bastoni ha la sua occasione vera con l’Italia, nelle condizioni peggiori

Italia-Macedonia del Nord è la partita di Bastoni. Il difensore dell’Inter infatti la giocherà da titolare. Non esattamente una consuetudine in azzurro. Peccato che le condizioni siano davvero complicate.

TITOLARE ANCHE CON L’ITALIA – All’improvviso, Bastoni è in predicato di giocare da titolare la sfida tra l’Italia e la Macedonia del Nord. Un’occasione importante per il giovane difensore. Che se in nerazzurro ha bruciato le tappe, in azzurro sta ancora carburando. Mancini infatti tiene moltissimo alle sue gerarchie, e il numero 95 dell’Inter è il terzo centrale di sinistra dopo Chiellini e Acerbi. Questa partita diventa quindi significativa per dimostrare qualcosa. Peccato che le condizioni generali siano le peggiori possibili, o quasi.

POCA ESPERIENZA – Bastoni in azzurro ha giocato poco. 9 presenze dal 2020, quasi tutte in partite di poco spessore. Le gerarchie di Mancini più che protetto lo hanno bloccato. Ma oggi si trova catapultato titolare. La Macedonia del Nord sulla carta non dice molto, ma il contesto è quello di una gara decisiva. Da dentro o fuori. E il difensore dell’Inter la deve affrontare con una preparazione minima a livello di conoscenza della maglia azzurra, dell’ambiente, dei compagni nel contesto specifico. Tutto da scoprire, in campo, con la pressione al massimo. Con un ulteriore fattore a complicare il tutto.

RIFERIMENTO DELLA DIFESA – Bastoni si troverà a giocare titolare a causa degli infortuni. Chiellini e Bonucci sono assenti. E questo sostanzialmente fa saltare le gerarchie. Il difensore dell’Inter non solo giocherà titolare, lo farà in una linea inedita. E rischia di trovarsi ad essere il riferimento di questa linea. Nelle probabili formazioni è lui la certezza, col compagno di reparto da decidere. Nessuno da seguire, nessuno più esperto da cui carpire i segreti. La Macedonia del Nord diventa quindi un’occasione, ma nelle peggiori condizioni possibili.