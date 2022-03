Barella e Bastoni, andare al mondiale per il salto di qualità definitivo

L’Inter affronta questa sosta delle nazionali per preparare la sfida alla Juventus del prossimo 3 aprile. Ad Appiano Gentile mancano molti calciatori volati con le proprie selezioni tra cui Alessando Bastoni e Nicolò Barella. Entrambi vanno verso la titolarità questa sera con l’Italia (vedi articolo).

STEP – L’Inter lavora agli ordini di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di domenica 3 aprile contro la Juventus. Non ci sono molti calciatori volati con le proprie nazionali. Tra questi ci sono anche Barella e Bastoni che oggi, con l’Italia, si giocano la semifinale dei playoff per volare a Qatar2022, prossimo mondiale in programma a fine anno. I due interisti dovrebbero essere titolari secondo le ultime notizie: Bastoni al fianco di Mancini (vedi articolo) mentre Barella nel centrocampo con Jorginho e Verratti che ha trascinato gli azzurri al trionfo ad Euro2020. Barella e Bastoni devono sfruttare questo impegno (ed eventualmente la finalissima contro la vincente di Portogallo-Turchia) per crescere ancora di più. Lo step internazionale definitivo deve arrivare questa sera e i due nerazzurri sono pronti. Inzaghi guarda con attenzione al match di stasera al Barbera di Palermo perché Barella e Bastoni devono portare l’esperienza che accumuleranno nel finale di stagione. La pressione sarà alta e saperla reggere sarà fondamentale.