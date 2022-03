Turchia-Italia, martedì altri 90 minuti inutili per i tre dell’Inter?

L’Italia è uscita dai playoff per Qatar2022 contro la Macedonia del Nord. In campo c’erano due giocatori dell’Inter, Barella e Bastoni. I due nerazzurri giocheranno altri 90 minuto martedì prossimo contro la Turchia nella partita inutile del 3°-4° posto.

INUTILITA’ – L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida del 3 aprile contro la Juventus. Dopo l’eliminazione dell’Italia però non rientreranno Bastoni e Barella. I due nerazzurri infatti dovranno giocare un’altra partita con gli azzurri martedì contro la Turchia di Calhanoglu. I tre calciatori dell’Inter giocheranno altri 90 minuti così da arrivare belli spremuti in vista del match contro la Juventus? Probabilmente sì. Stando alle parole del ct Mancini infatti l’impegno non verrà preso come possibilità di “sperimentare” ma si punterà a vincere per avere una magra consolazione. E l’Inter ovviamente attende.