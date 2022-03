Barella continua il suo momento no anche con la Macedonia del Nord

Italia-Macedonia del Nord non è stata la partita di Barella. Il centrocampista ancora una volta è sembrato correre a vuoto.

MOMENTO NEGATIVO – L’esperienza azzurra non ha rappresentato una parentesi felice per Barella. Nessuna occasione di ricaricare le batterie, almeno mentalmente. Anzi, contro la Macedonia del Nord si è visto lo stesso giocatore disordinato, in certi frangenti quasi goffo, incapace di incidere visto troppo spesso in maglia Inter ultimamente. Una prova negativa, che si aggiunge a un momento difficile.

PRESENZA NON PRODUTTIVA – Come di consueto Barella è partito come interno destro di centrocampo, col compito di dare dinamismo e inserimenti. Non ha mai trovato gli spazi, né le combinazioni con Berardi e Florenzi sulla corsia. Girando spesso a vuoto. Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

La presenza c’è, in quello il giocatore non manca mai. Ma la produzione effettiva è quasi nulla. Un gran movimento, senza sbocchi effettivi. Gli spunti migliori sono stati individuali e sull’esterno. Con cross per giocatori non bravi nel gioco aereo. Un’altra prestazione da dimenticare in fretta.