Casini: «Italia, insuccesso per l’intero calcio italiano. Nazionale è di tutti»

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida del prossimo 3 aprile contro la Juventus. I nerazzurri dovranno assolutamente vincere per tenere vivo il sogno scudetto. L’eliminazione intanto dell’Italia dai playoff per Qatar2022 lascia strascichi. Ecco il pensiero di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A.

MONDIALE – L’Italia ieri a Palermo non è riuscita a segnare e battere la Macedonia del Nord con la squadra ospite che, al 92′, ha eliminato gli azzurri dai playoff. Ecco il pensiero del Presidente della Lega Serie A, Casini, sulla nazionale riportate da Sportmediaset. «La mancata qualificazione alla fase finale dei Mondiali è un insuccesso per l’intero calcio italiano, che deve indurre tutti a una seria riflessione e a un profondo cambiamento del nostro sistema. Le società di Serie A e i loro giocatori hanno sempre risposto positivamente alla chiamata della Nazionale e sempre lo faranno, anche perché si tratta dell’impegno sportivo che unisce il Paese e ci dovrebbe sempre far superare ogni appartenenza e ogni divisione. La Nazionale è di tutti».

Fonte: Sportmediaset