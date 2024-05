Zara: «Lautaro Martinez fra i migliori centravanti! Inter, nuova scoperta»

Zara trova nel ritorno al gol di Lautaro Martinez un momento da sottolineare nell’Inter dopo la vittoria dello scudetto. In collegamento con Rai Sport, il giornalista trova poi un altro protagonista.

SBLOCCATO DI NUOVO – Lautaro Martinez non segnava dal 28 febbraio, in Inter-Atalanta, poi il quarto dei cinque gol al Frosinone venerdì sera. Furio Zara ne parla: «L’Inter ritrova il suo Toro. È tornato al gol, poi ha scoperto un giocatore nuovo: il canadese Tajon Buchanan, con il primo gol in questa stagione. I numeri di Lautaro Martinez: cinque stagioni in doppia cifra, l’anno scorso in campionato si era fermato a quota ventuno e quest’anno è già a ventiquattro, record personale. Sedici di questi gol li ha segnati nel girone d’andata, significa che in quello di ritorno ha avuto più pause: non segnava da due mesi».

Zara promuove Lautaro Martinez a livello di bomber non solo all’Inter

ATTACCANTE SPECIALE – Lautaro Martinez, con grande probabilità, sarà il capocannoniere della Serie A visto il largo vantaggio sugli inseguitrici a tre giornate dalla fine. Zara lo esalta: «Questi gol lo attestano fra i migliori, se non il migliore, dei centravanti visti in Serie A in questi ultimi anni. È l’uomo in più dell’Inter, che ha ritrovato se stessa e la vittoria. Ha segnato cinque gol e chiamato alla risposta il Milan, che cinque gol li ha fatti a sua volta contro il Cagliari».