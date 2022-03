Calhanoglu: «Il rigore? Avrei potuto sbagliarlo anche io. Non era facile»

Calhanoglu ha giocato ieri Portogallo-Turchia 3-1, semifinale play-off delle qualificazioni ai Mondiali (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter, all’indomani dell’eliminazione da Qatar 2022, non vuole colpevolizzare Burak Yilmaz che ha sbagliato il rigore del possibile 2-2 nel finale.



REAGITO SENZA FARCELA – Hakan Calhanoglu torna sulla sconfitta della sua Turchia ieri a Porto: «Il commissario tecnico ci ha motivati all’intervallo, dandoci la spinta giusta per il secondo tempo. Avremmo anche potuto pareggiarla, ma non voglio dare colpe a Burak Yilmaz per il rigore sbagliato: si è preso la responsabilità di tirarlo, è il capitano della nostra nazionale. Avrei potuto sbagliare anche io, o qualche altro nostro compagno. Lui ha calciato contro la Lettonia e ci ha permesso di giocarci i play-off, purtroppo non è andata bene. Abbiamo cambiato modulo, passando al 3-4-3, e ci siamo sentiti bene. Non è facile giocare contro il Portogallo in trasferta, erano favoriti e lo sapevamo. Purtroppo non siamo riusciti a passare».

Fonte: hurriyet.com.tr