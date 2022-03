Calhanoglu come Barella e Bastoni: Turchia KO. Portogallo in finale playoff

Il Portogallo raggiunge la finale per i playoff Mondiali. Battuta la Turchia 3-1, Calhanoglu a casa come Bastoni e Barella. Un rigore divorato anche da Yilmaz nei minuti conclusivi di partita

FINALE PORTOGALLO − Il Portogallo si sbarazza a fatica della Turchia a Oporto. Ronaldo e compagni raggiungono la finalissima per accedere al prossimo campionato del Mondo in Qatar. Partenza fulminea dei lusitani che chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie alle reti di Otorio al 15′ e Diogo Jota al 42′. Nella ripresa, reazione della Turchia con Burak Yilmaz che al 65′ sfrutta un assist dell’ex romanista Cengiz Under per accorciare le distanze. Nel finale di partita, protagonista in negativo lo stesso Yilmaz che si divora il rigore del pari. Niente Mondiali per Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter ha preso un cartellino giallo. Nel finale, chiude i conti Nunez. Calhanoglu segue Barella e Bastoni.